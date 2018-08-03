«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира» будет стоить чуть дешевле обычного

Цены на железнодорожный лоукостер будут на 5-10% ниже, чем стандартные тарифы РЖД. Об этом 3 июля пишет «Коммерсант» со ссылкой на РИА Новости.

«Плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ с истекающим сроком службы, не оборудованные системами кондиционирования и биотуалетами, будут выделены в отдельный сегмент с низким ценовым предложением. Уже сейчас цена билетов в данном сегменте на 5-10% ниже цен на места в аналогичных вагонах с кондиционерами и биотуалетами»,— рассказал генеральный директор ФПК («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

По словам Иванова, количество старых необорудованных вагонов планируют снижать за счёт поступления «инновационного» подвижного состава.

Ранее стало известно, что РЖД планирует ввести новый класс обслуживания — эконом-бюджет. Клиентам предложат поездку в отслуживших своё вагонах без кондиционеров и биотуалетов. В компании такие составы назвали «плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира».