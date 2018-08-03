Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Магазин "Кей"

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно.

Xiaomi Redmi Note 5

Выделяется эта модель модными (18:9) пропорциями дисплея размером 5,99″ с разрешением Full HD+ и наличием двух камер. Положительные особенности дополняют свежий процессор, увеличенные объем памяти и аккумуляторная емкость.

Смартфон представлен в черном, золотом и нежно-голубом цвете. Мягко скругленный по углам дисплей защищен закаленным покрытием с эффектом 2.5D. Яркий экран автоматически от внешнего освещения меняет контрастность и температуру отображения.

Производительный процессор Snapdragon 636 – с ним смартфон просто «летает» и не только в играх. В Redmi Note 5 дебютировал процессор от Qualcomm, превосходящий предшественника по производительности на 40 процентов. Для своего ценового сегмента у модели хороший объем памяти – 4 ГБ оперативной и 64 ГБ на накопителе. Стоит похвал и большой аккумулятор – 4000 мАч.

Продвинутый Redmi не был бы таковым без 2-х модулей задней камеры. Основная камера в 1,4 мкм обеспечивает яркость, четкость снимков фотографии, а дополнительная матрица – глубину резкости. Фронтальная камера с 13 Мп и вспышка 4500 К идеальны для селфи: цвета и изображения выходят отлично и при низкой освещенности. Технология искусственного интеллекта предложит дополнительные улучшения снимка, распознавая черты лица.

Xiaomi Redmi S2

Redmi S2 – созданный специально для фотографирования смартфон с фронтальной камерой 16-Мп.

Модель исполнена в модном безрамочном дизайне. У металлического корпуса Xiaomi Redmi S2 в серебристом, розово-перламутровом или золотистом цветовом решении предлагается специальное покрытие, по ощущениям похожее на пластик. Основой гаджета стал эффективный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с 3 или 4 ГБ оперативной памятью. Есть модификации 32 или 64 ГБ флеш-памяти и дополнительная возможность расширить память карточками microSD. Аккумуляторная емкость в 3080 мАч соответствует габаритам корпуса.

С 16-мегапиксельный селфи-камерой и мягкой вспышкой, имитирующей естественную световую подачу, фото при любом освещении выходят насыщенными. Фильтры технологии Beautify 4.0. помогают отретушировать несовершенство кожи, а основная двойная камера 12 + 5 Мп порадует красивым эффектом «боке».

Приходите в КЕЙ за своим смартфоном!