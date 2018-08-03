В Финляндии восстанавливают ограждение вдоль границы с Россией

Лесной пожар, бушевавший в Мурманской области и захвативший часть финской территории, уничтожил забор на границе.

Как сообщает Yle, речь идёт о 2,5 км ограждения, которое препятствует оленям, вблизи пункта пропуска Райя-Йоосеппи. Во время пожара МАПП даже пришлось закрыть на несколько дней. К счастью, в тушении помог дождь, и огонь не успел нанести много вреда.

В этом регионе много оленеводческих хозяйств, а вернуть сбежавшее в Россию животное нелегко. Поэтому сейчас на границе идут ремонтные работы — заменяют сгоревшие деревянные опоры сетчатого ограждения. Расходы на замену небольшие — всего пара тысяч евро. Замена всего забора обошлась бы 20—25 тыс. евро.

В последний раз ограждение выгорело на 15—20 км в 1960-х, в районе Салла, рядом с Карелией.