Американец приплыл с Аляски на Чукотку и попросил политического убежища. Он собирался в Китай, но заблудился

Гражданин США приплыл на лодке с Аляски к берегам России и попросил политического убежища. Иностранца задержали пограничники в чукотском селе Лаврентия 1 августа.

«Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию», — сообщает 3 августа подробности РБК со ссылкой на источник «Интерфакса». Собеседник агентства также отметил, что у американца может быть психическое расстройство личности.

По данным РИА Новости, генконсульство США во Владивостоке занялось вопросом задержания американского гражданина, которого в ближайшее время доставят в Анадырь.