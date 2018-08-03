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Разновидности дисплеев современных смартфонов – обзор КЕЙ
Магазин "Кей"
Разберемся вместе с КЕЙ, какими бывают дисплеи смартфонов и в чем их отличия.
История смартфонов началась с технологии жидкокристаллических дисплеев (LCD). Они до сих пор используются у некоторых производителей, к примеру, в Xiaomi Mi Mix. К основным недостаткам жидкокристаллических дисплеев можно отнести плохие углы обзора и низкую контрастность.
Параллельно с LCD в смартфонах использовались и TN-матрицы. Сегодня большинство производителей смартфонов уже отказались от них, что обусловлено целым рядом недостатков, например, небольшими углами обзора, низкой контрастностью, плохой цветопередачей и т.д. Главное преимущество таких дисплеев – дешевизна и высокая скорость отклика.
На сегодняшний день самыми популярными технологиями, которые используются в смартфонах, являются TN+film, IPS и AMOLED, а также их модификации. О них далее и поговорим.
Дисплеи TN+film
Матрицы TN+film сегодня используются в самых бюджетных линейках смартфонов. Приставка «+film» в названии технологии говорит о том, что в дисплее используется дополнительный слой, который позволяет увеличивать углы обзора до показателя в 120-160 градусов. У данной технологии не решены проблемы с контрастностью и цветопередачей, зато сохранились высокая скорость отклика и дешевизна.
Дисплеи IPS
К основным преимуществам IPS-дисплеев можно отнести:
- Углы обзора, которые составляют 178 градусов.
- Реалистичная цветопередача.
- Возможность создания дисплеев с высокой плотностью пикселей.
IPS сегодня используются как с бюджетных сериях смартфонов, так и в более дорогих линейках, однако в низкокачественных матрицах изображение под наклоном может «выцветать».
Дисплеи AMOLED
AMOLED-дисплеи построены на базе органических светодиодов. Они не требуют дополнительной подсветки, ведь сами субпиксели в них являются источниками света, благодаря этому, такие дисплеи более тонкие чем LCD и их модификации.
Положительные характеристики AMOLED:
- Низкое энергопотребление.
- Лучшая передача черного цвета.
- Высокая насыщенность цветов.
В бюджетных смартфонах даже при использовании AMOLED картинка может существенно отличаться от флагманских устройствах.
Заключение
К сожалению, качество дисплея напрямую зависит от его цены. При выборе смартфона лучше обратить внимание на AMOLED или IPS дисплеи, способные справиться с любыми поставленными задачами.