Разновидности дисплеев современных смартфонов – обзор КЕЙ

Магазин "Кей"

Разберемся вместе с КЕЙ, какими бывают дисплеи смартфонов и в чем их отличия.

История смартфонов началась с технологии жидкокристаллических дисплеев (LCD). Они до сих пор используются у некоторых производителей, к примеру, в Xiaomi Mi Mix. К основным недостаткам жидкокристаллических дисплеев можно отнести плохие углы обзора и низкую контрастность.

Параллельно с LCD в смартфонах использовались и TN-матрицы. Сегодня большинство производителей смартфонов уже отказались от них, что обусловлено целым рядом недостатков, например, небольшими углами обзора, низкой контрастностью, плохой цветопередачей и т.д. Главное преимущество таких дисплеев – дешевизна и высокая скорость отклика.

На сегодняшний день самыми популярными технологиями, которые используются в смартфонах, являются TN+film, IPS и AMOLED, а также их модификации. О них далее и поговорим.

Дисплеи TN+film

Матрицы TN+film сегодня используются в самых бюджетных линейках смартфонов. Приставка «+film» в названии технологии говорит о том, что в дисплее используется дополнительный слой, который позволяет увеличивать углы обзора до показателя в 120-160 градусов. У данной технологии не решены проблемы с контрастностью и цветопередачей, зато сохранились высокая скорость отклика и дешевизна.

Дисплеи IPS

К основным преимуществам IPS-дисплеев можно отнести:

Углы обзора, которые составляют 178 градусов.

Реалистичная цветопередача.

Возможность создания дисплеев с высокой плотностью пикселей.

IPS сегодня используются как с бюджетных сериях смартфонов, так и в более дорогих линейках, однако в низкокачественных матрицах изображение под наклоном может «выцветать».

Дисплеи AMOLED

AMOLED-дисплеи построены на базе органических светодиодов. Они не требуют дополнительной подсветки, ведь сами субпиксели в них являются источниками света, благодаря этому, такие дисплеи более тонкие чем LCD и их модификации.

Положительные характеристики AMOLED:

Низкое энергопотребление.

Лучшая передача черного цвета.

Высокая насыщенность цветов.

В бюджетных смартфонах даже при использовании AMOLED картинка может существенно отличаться от флагманских устройствах.

Заключение

К сожалению, качество дисплея напрямую зависит от его цены. При выборе смартфона лучше обратить внимание на AMOLED или IPS дисплеи, способные справиться с любыми поставленными задачами.