Бетономешалка легла на краю Планерного путепровода, водитель улетел

В Петербурге проезд по Планерной улице частично перекрыт из-за аварии. Утром 3 августа на Планерном путепроводе (примерно напротив дома 15 по Планерной) опрокинулась бетономешалка. Вылетая с проезжей части, она снесла ограждение, задела столб и зависла над «пропастью». Содержимое «миксера» частично вылилось на дорогу.

«Водитель вылетел из кабины под мост, внизу реанимация стояла», – рассказывает Анастасия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Водитель, к счастью, жив! Но понадобилась медицинская помощь», – добавляет Галина. «Водитель говорит, не справился с управлением и не чувствовал ног. Вызвали скорую. То что жив, это да», – подтверждает Михаил.

«Поезд перекрыт, пробка, – предупреждает Марк. – Объезжал через Ольгино».

О возможных причинах аварии рассуждает Кирилл: «Если вверх ехал, то весь вес на задней оси, вот передняя оторвалась от асфальта, и поехал он, куда машина захотела. Как вариант».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.