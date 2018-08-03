«Лунную сонату» населяли насекомые, а посуду на кухне хранили на полу. Для пассажиров теплохода открыли горячую линию
На кухне теплохода «Лунная соната», где 55 человек почувствовали себя плохо, специалисты Роспотребнадзора нашли просроченные продукты. Работники пренебрегали правилами по обработке кухонной утвари, а часть посуды предпочитали хранить на полу. Картину беспорядка дополняли снующие по пищеблоку насекомые, утверждают в ведомстве.
По всем выявленным нарушениям Роспотребнадзор готовит для передачи в суд материалы о ликвидации юридического лица, которое осуществляло питание на борту. Об этом рассказали в ведомстве 3 августа.
На утро пятницы количество пострадавших не увеличилось. Для пассажиров «антисанитарного» круиза из Петербурга по рекам и озерам Северо-Запада организована горячая линия. По вопросам возмещения расходов и компенсации морального вреда можно обратиться по телефону: 8-800-555-49-43.
Ранее областной Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового недомогания пассажиров «Лунной сонаты» мог стать норовирус. При этом у работников пищеблока и ресторанов отсутствовали в медкнижках штампы о прохождении необходимых исследований. Однако Следственный комитет в своих релизах придерживается формулировки «отравление».
Справка:
Пассажиры и экипаж «Лунной сонаты» отравились 1 августа. Одного подростка пришлось госпитализировать, остальные туристы обошлись без посещения стационара. Получив сигнал о вспышке, на пришвартованное в Волховском районе судно поднялись медики, сотрудники Роспотребнадзора и более десятка следователей. В ночь на 2 августа Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Задержана директор ресторана. В судоходной компании «Инфотур» (название фигурирующего в документах юрлица) и на самом теплоходе изъяты документы.
На борту находилось 270 туристов и 120 членов экипажа.