«Лунную сонату» населяли насекомые, а посуду на кухне хранили на полу. Для пассажиров теплохода открыли горячую линию

На кухне теплохода «Лунная соната», где 55 человек почувствовали себя плохо, специалисты Роспотребнадзора нашли просроченные продукты. Работники пренебрегали правилами по обработке кухонной утвари, а часть посуды предпочитали хранить на полу. Картину беспорядка дополняли снующие по пищеблоку насекомые, утверждают в ведомстве.

По всем выявленным нарушениям Роспотребнадзор готовит для передачи в суд материалы о ликвидации юридического лица, которое осуществляло питание на борту. Об этом рассказали в ведомстве 3 августа.

На утро пятницы количество пострадавших не увеличилось. Для пассажиров «антисанитарного» круиза из Петербурга по рекам и озерам Северо-Запада организована горячая линия. По вопросам возмещения расходов и компенсации морального вреда можно обратиться по телефону: 8-800-555-49-43.

Ранее областной Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового недомогания пассажиров «Лунной сонаты» мог стать норовирус. При этом у работников пищеблока и ресторанов отсутствовали в медкнижках штампы о прохождении необходимых исследований. Однако Следственный комитет в своих релизах придерживается формулировки «отравление».