В Крыму растёт производство устриц. За полгода на полуострове вырастили почти 100 тонн деликатесных моллюсков

Рекордное количество устриц вырастили в Крыму за первое полугодие 2018 года. Аквакультурные хозяйства культивировали 96,5 тонны устриц, что в четыре с половиной раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Также на полуострове вырастили 33,6 тонны мидий, что на 3,6 тонны больше прошлогоднего уровня.

Вдвое выросли объемы выращивания карповых (карп, толстолобик, белый амур) – до 95,1 с 45,5 тонны годом ранее. Таких показателей по карповым удалось добиться несмотря на сложные погодные условия и отсутствие днепровской воды в Северо-Крымском канале.

В Росрыболовстве добавили, что общий объем производства аквакультуры в Крыму за первое полугодие вырос более чем в два раза – с 108,6 до 229 тонн. На территории Крыма сформировано 55 участков под аквакультуру, из них 24 участка уже распределены между пользователями. На сегодняшний день на территории Крымского полуострова аквакультурой занимаются 69 предприятий.