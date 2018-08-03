В Автово тушили полыхавшую квартиру

Конец рабочей недели в Кировском районе Петербурга начался с пожарных сирен. Бушующее в квартире пламя съело часть интерьера, но людей не тронуло.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского ГУ МЧС 3 августа, пожарных к 18 дому на улице Зайцева вызвали в 9:04. Огонь охватил восемь метров в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В течение пятнадцати минут пожар ликвидировали. Инцидент обошёлся без эвакуации и пострадавших.

С пламенем боролись пять пожарных расчётов.