Арбитраж подтвердил нарушения конкуренции в петербургском морге и отказал в иске частной ритуальной компании

Частная ритуальная компания пыталась оспорить решение петербургских антимонопольщиков о нарушении законодательства в петербургском морге. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в удовлетворении исковых требований отказал.

Процесс в арбитраже проиграло ООО «Р.И.П.», которое пыталось отменить решение петербургского управления Федеральной антимонопольной службы от 5 марта этого года. Тогда антимонопольное ведомство констатировало незаконность двух договоров, заключенных между «Р.И.П.» и подведомственным городскому комитету по здравоохранению ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ). В соответствии с первым договором, «Р.И.П.» и БСМЭ совместно оказывали ритуальные услуги родственникам умерших, чьи тела попадали в морг городского крематория на Шафировском проспекте. Также они условились совместно проводить экспертизы трупов. Второй договор позволил ООО «Р.И.П.» предоставить БСМЭ помещение морга крематория в безвозмездное пользование. Благодаря этому там сложилась необычная конфигурация взаимоотношений: частная компания предоставила государственному экспертному учреждению в безвозмездное пользование морг, который располагается в другом государственном учреждении.

Заключение обоих договоров стало возможным благодаря подведомственному комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка ГУП «Ритуальные услуги», которое управляет зданием крематория. ГУП сдало в аренду компании «Р.И.П.» помещения морга, это позволило ей заключить с БСМЭ такие договоры.

Решение антимонопольного ведомства не понравилось ни одной из заинтересованных сторон. Кроме ООО «Р.И.П.», его обжаловали в арбитражном суде БСМЭ, ГУП «Ритуальные услуги» и инициатор разбирательства – предприниматель Вадим Усов, жалобу которого ФАС удовлетворила, но не в полном объеме.

Процесс с участием ООО «Р.И.П.» стал первым, и арбитраж занял в нем позицию Федеральной антимонопольной службы.

Вообще, данный конфликт касается не только морга городского крематория, он имеет отношение к похоронному бизнесу Петербурга в целом. «Фонтанка» описывала эту историю – за позиции в этом секторе бизнеса с годовым оборотом не менее 1 миллиарда рублей борются две бизнес-группы, одна из которых связана с миллиардерами Игорем Минаковым и Валерием Ларькиным, другая – с известным в похоронной отрасли бизнесменом Маратом Дрейзиным, которого традиционно считают человеком из ближайшего окружения осужденного за организацию банды санитаров Павла Беляева.

ООО «Р.И.П.» входит в сферу интересов Минакова и Ларькина.