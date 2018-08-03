Петербуржец погиб при заплыве от Канонерки до Васильевского. В Рощино погиб школьник, спасая брата из реки

Жаркая погода продолжает тянуть в воду купальщиков. Пока взрослый пробовал свои нетрезвые силы в амбициозном заплыве между островами в Петербурге, в Ленобласти ребёнок спас брата, но сам вернуться на берег уже не смог.

Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, накануне около пяти вечера 47-летний горожанин проводил время в компании приятеля на пляже Канонерского острова. Беседу сопровождал алкоголь. Разгорячённый спиртным и жарой петербуржец решил совершить морской марш-бросок до Васильевского острова. Мужчина зашёл в воду, начал плыть и вскоре пропал из поля видимости. На берег к другу он так и не вернулся. Не дождалась его дома и 73-летняя мать. Вечером она с заявлением о пропаже сына обратилась в полицию.

Ещё один несчастный случай на воде произошёл в Выборгском районе Ленобласти. Петербуржец с двумя сыновьями выбрался на пикник к реке Рощинке. Дети перекусили поджаренными на костре сосисками и отправились купаться. Через некоторое время мальчик десяти лет начал тонуть. Папе удалось вернуть на берег школьника, помог в этом старший сын, вытолкнувший брата из воды. Но сам 15-летний спасатель утонул.

Напомним, в середине июля бесстрашный пловец попытался по воде добраться с Дворцовой набережной на Васильевский остров. На середине пути силы его покинули, но вовремя подоспели сотрудники Росгвардии и спасли купальщика. Всего за купальный сезон в Петербурге в воде погибли более 30 человек.