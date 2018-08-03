Украинские десантники проигнорировали «правильный» День ВДВ и праздновали 2 августа

Украинские десантники 2 августа отпраздновали День Воздушно-десантных войск, несмотря на то, что на Украине этот праздник отмечается 21 ноября. В Сети появились фотографии отслуживших в ВДВ, на которых люди позируют в голубых беретах, хотя уставной цвет головного убора солдата Десантно-штурмовых войск ВСУ — бордовый.

Как 3 августа пишет «Лента.ру», в соцсетях появилось множество постов, которые были написаны на украинском языке и с символикой Украины, но все приурочены к российскому празднику.

5 апреля Верховная рада приняла законопроект об отказе от Высокомобильных десантных войск. По мнению законотворцев, сохранившаяся аббревиатура ВДВ «повлекла негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников». «Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО», — отметил тогда первый заместитель министра обороны страны Иван Руснак.

День ВДВ отмечается в России 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило прыжок подразделение десантников из 12 человек. С тех пор бойцы нового рода войск принимали участие во всех вооруженных конфликтах СССР и России.