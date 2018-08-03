В ФНС рассказали, от уплаты каких налогов россияне уклоняются чаще всего

Основные нарушения налогового законодательства России со стороны юридических лиц связаны с налогами на добавленную стоимость и прибыль организаций. Об этом 3 августа рассказали телеканалу RT в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В ведомстве уточнили, что по результатам налоговых проверок, проведённых в прошлом году, из общей суммы доначисленных платежей более 50 процентов (189,5 млрд рублей) составлял налог на добавленную стоимость, более 30 процентов (120,6 млрд рублей) — налог на прибыль организаций.

У физических лиц и индивидуальных предпринимателей чаще всего возникают проблемы с уплатой налога на доходы физических лиц.

«По результатам 2,6 тыс. выездных налоговых проверок физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведённых в 2017 году, доначислено 8,775 млрд рублей», — указали в ФНС.

В июле Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об увеличении НДС с 18 до 20 процентов с 2019 года. По подсчетам Минфина, повышение НДС поможет вырасти федеральному бюджету на 633,5 миллиарда рублей в 2019 году, в 2020 и 2021 годах – на 678 и 728 миллиардов соответственно. Эти деньги пойдут на исполнение майских указов президента Владимира Путина: увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.