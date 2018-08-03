Новый промышленный банк лишили лицензии за «схемные» и «сомнительные транзитные» операции

Банк России отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка (НБП). Сообщение 2 августа опубликовано на сайте регулятора.

Как пояснили в ЦБ, банк использовал «рискованную бизнес-модель», в результате чего на балансе оказался «значительный объем активов низкого качества».

«При этом банком проводились «схемные» операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения», — сообщил регулятор.

Лишившийся лицензии банк также был активно вовлечен в проведение «сомнительных транзитных операций».

Банк занимал 441 место по активам в России. НПБ не является участником системы страхования вкладов. В банке назначена временная администрация.