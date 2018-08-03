Во Франции свист и пошлости в адрес женщин признали домогательством. С любителей уличного флирта возьмут до 750 евро

Присвистнуть вслед проходящей мимо красотке станет наказуемым во Франции. Парламент страны одобрил штрафы за непристойное поведение в адрес женщин, передает 3 августа радиостанция Europe 1.

За неприличные жесты, свист и пошлости в адрес женщин, признанные устными домогательствами, нарушителям придется раскошелиться на сумму от 90 до 750 евро. Как пояснила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа, штрафы стали реакцией на инцидент, который произошел в Париже на прошлой неделе. Мужчина свистел вслед женщине и ударил ее в ответ на просьбу прекратить такое поведение.

«Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется», — резюмировала Шьяппа.