Депутата Госдумы Валуева предупредили о взрыве в петербургской «Галерее»

Родившемуся в Северной столице знаменитому боксёру и депутату Государственной думы Николаю Валуеву пришло письмо об опасности в Петербурге. Безымянное послание заставило тщательно осмотреть один из крупнейших торговых центров города. Тревога оказалась ложной.

Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, накануне около семи вечера на электронную почту депутата Государственной думы Николая Валуева пришло письмо. Оставшийся неизвестным отправитель сообщал: «В Санкт-Петербурге, в ТРЦ «Галерея» (Лиговский пр. д. 30) в 15-00 произойдет взрыв». Даты предполагаемой атаки в послании не указал. Валуев передал анонимку в УФСБ и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Взрывотехники осмотрели здание торгового центра и прилегающей к нему территории. Опасных устройств и веществ не нашли.