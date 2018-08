Тату-модель Zombie Boy из клипа Lady Gaga найден мёртвым в Монреале

Модель Рик Дженест, известный как Zombie Boy, найден мертвым в Канаде. Об этом этом3 августа сообщила певица Леди Гага. Zombie Boy стал широко известен после съемок в клипе певицы «Born This Way» в 2011 году.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB