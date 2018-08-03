В регионы направят методички по выявлению агрессивных учеников. Учителям советуют следить за условиями, в которых живут дети

Для школьных учителей подготовили рекомендации по выявлению агрессивных учеников. Методические документы разработал Центр защиты прав и интересов детей, находящийся в ведомстве Минпросвещения.

Как 3 августа сообщает РБК со ссылкой на газету «Известия», в рекомендациях говорится, что поводом для «особого контроля» над ребенком может быть, как его агрессивные действия по отношению к окружающим, там и разочарование во взрослых, неумение общаться со сверстниками, плохие оценки, а также чувствительность к социальной несправедливости. Кроме того, в эту категорию отнесли детей, живущих в неблагополучных семьях.

Для выявления агрессивных учеников, преподавателям рекомендуют следить за условиями, в которых живут дети, узнавать, чем они интересуются и вместе с психологами оценивать их уровень развития.

В Минпросвящения рекомендуют создавать условия для самореализации таких учеников и вовлекать их в общение с классом. Кроме того, учителям советуют проводить мероприятия, на которых можно сблизить школьников.

В мае уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова представила план по борьбе с опасностями в школах. В том числе она предложила оказывать помощь тем детям, которые состоят в запрещенных группах в соцсетях. Кроме того, Кузнецова заявила, что необходимо исключить возможность отказа несовершеннолетних от тестов на употребление наркотиков и психотропных средств.

Напомним, с 15 января в ряде российских школ из-за нападений сверстников пострадали школьники. Первое из них произошло в Перми, двое шестнадцатилетних молодых людей ножами ранили учителя и 14 учеников. Нападавшие были поклонниками субкультуры «Колумбайн», которая появилась после того, как двое старшеклассников в 1999 году в школе «Колумбайн» в штате Колорадо в США напали на сверстников. Тогда 37 человек получили ранения, 13 из них погибли.

19 января школьник в Бурятии пришел на урок с топором и бутылкой с зажигательной смесью, он ранил учителя и пятерых одноклассников и также пытался уйти из школы через окно. Позже случаи нападения произошли в Калужской области и в Забайкалье.