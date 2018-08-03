Граница с Эстонией переполнена. Водители ждут в очереди по 12 часов

Более четырёхсот машин скопилось на пограничном пункте в Нарве в сторону Ивангорода. Водители вынуждены ждать в очереди больше десяти часов.

О невозможности добраться до дома на протяжении полусуток «Фонтанке» ночью 3 августа сообщили читатели. «Записались в 14.00, до сих пор стоим. Эстонцы обвиняют нашу таможню», – пишут петербуржцы после полуночи. Их слова подтверждает сайт, на котором можно забронировать место в очереди. Ближайшее свободное — час ночи 5 августа, то есть через двое суток. Сейчас на погранпункте собрались 487 машин, время ожидания превышает 12 часов. Судя по статистике за неделю, такая обстановка на границе не первый день. Пик пришёлся на выходные — 29 июля через границу проехали 907 автомобилей. Однако цифра пропускную способность пункта «Ивангород» не превышает, он рассчитан на 1200 автомобилей в сутки.

При этом на других пунктах пропуска на эстонской границе и на всех МАПП с Финляндией таких очередей нет, ожидание не превышает часа.

Столпотворение в Нарве явление для пункта пропуска не редкое — после новогодних каникул, 5 января, на въезд в Россию также скопились более 400 машин. Тогда ко всем неудобствам добавилось то, что не работали туалеты. Сейчас на это не жалуются.