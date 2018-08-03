Интерпол объявил охоту за золотыми коронами XVII века. Реликвии выкрали из шведского собора во время службы

Европейская полиция поднята по тревоге в поисках корон, похищенных в Швеции из собора. Золотые знаки власти изготовлены 400 лет назад в память о Карле IX и его супруге Кристине, дальней родственнице Екатерины II.

Охоту за коронами Интерпол публично объявил 2 августа. Их похитили из кафедрального собора города Стренгнес (Strängnäs). В нем покоятся останки умершего в 1611 году короля Швеции Карла IX и пережившей его на четырнадцать лет супруги Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской.

По данным Интерпола, 31 июля преступники пришли в кафедральный собор во время службы, разбили стеклянную витрину, забрали регалии, добежали до берега реки и уплыли на лодке.

Короны изготовили по случаю смерти королевских особ. Предназначенный для проводов Карла IX в последний путь венец выполнен из 16-каратного золота, украшен кварцем и жемчугом, частично покрыт черно-белой эмалью. Вес короны 1625 граммов, высота 25 сантиметров, диаметр 19,4. Корона Кристины из 17-каратного золота весит 660 граммов. Также воры унесли державу Карла IХ, тоже сделанную в 1611 году.

Интерпол добавил похищенное в глобальную базу данных.

По случаи кражи печалится не только 12-тысячный Стренгнес. «Неуважительный поступок поражает всех нас, – сказал городской епископ Йохан Дальман. – Кража части шведской истории — удар по нам как нации».

Короны и держава охранялись по всем правилам безопасности, к витрине была подключена сигнализация.

Гольштейн-Готторпы – герцогская династия, из которой вышла императрица России Екатерина Великая. Карл IX вошел в историю как яркий противник контрреформации и охранитель протестанской веры на территории Швеции.