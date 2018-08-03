NASA опубликовала инструкцию по сборке марсохода в домашних условиях

Подробное описание сборки прототипа марсохода Curiosity со списком необходимых элементов опубликовали инженеры NASA в открытом доступе. Построить собственный ровер можно за 200 часов и 2 тысячи долларов.

Уменьшенная и упрощенная версия марсохода, сообщает 2 августа издание N+1, не потеряла одного из главных преимуществ Curiosity — подвески, которая позволяет ему передвигаться по сложному рельефу красной планеты. Прототип специально был сделан таким образом, чтобы все необходимые для его строительства материалы можно было купить в обычных магазинах.

Например, программное обеспечение на нем сделано с помощью популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi, а управлять им можно с телефона или контроллером от Xbox. Разработчики позаботились и о том, чтобы заинтересованным робототехникам не пришлось самостоятельно искать детали — к инструкции по сборке прилагаются ссылки на магазины с ценами. В среднем, стоимость ровера в NASA оценивают в 2,5 тысячи долларов, специалисты лаборатории собрали его за 200 часов.

Марсоход Curiosity приземлился на соседней с Землей планете в 2012 году. За пять лет он прошёл по марсианской поверхности около 15 километров. По сути это химическая лаборатория, которая изучает состав атмосферы и почвы Марса.