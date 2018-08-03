Просроченные продукты из магазина привлекли крыс к двору на Достоевского. Соседство горожан не устраивает

Жителям одного из домов на улице Достоевского в Петербурге приходится соседствовать с прикормленными продуктовым магазином крысами. По словам очевидцев, грызунов привлекает просроченная выпечка, которую якобы выставляют вокруг помойки работники «Пятерочки».

О проблеме с крысами «Фонтанке» 2 августа рассказали жители 32-го дома по улице Достоевского. По словам читателей, мусорные контейнеры во дворе регулярно пополняются не только бытовыми отходами горожан, но и просроченными продуктами из ближайшего магазина. Якобы сотрудники «Пятерочки» не избавляются от испорченного товара, а расставляют его вокруг мусорных баков. Торты и пирожные полюбились грызунам. «Они так делают, чтобы не платить за вывоз мусора, но нас волнуют крысы», – рассказывают читатели.

Проблема, уверяют очевидцы, существует уже около года. Работники магазина убеждают жителей, что договор на вывоз мусора все же имеется, но отдельных баков ретейлера горожане не видели. В отличие от дворовых кошек, которые, по словам очевидцев, крыс гонять уже перестали, жители мириться с таким соседством не намерены.