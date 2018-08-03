Ударить по олигархам, госдолгу и «русским хакерам». Стали известны подробности новых санкций против России, которые могут «уронить» рубль

Шесть сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесли в Конгресс обещанный законопроект о новых санкциях против России. Они целят не только в окружение Владимира Путина, но и в него самого, и предполагают расширение списка государств, на высшем уровне спонсирующих терроризм.

Как сообщил 2 августа в своем Twitter соавтор санкционного пакета республиканец Линдси Грэм, в конгресс внесен проект «Акта о защите США от агрессии Кремля 2018 года» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018).

«Он увеличит экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию», – предполагает сенатор.

Санкциями планируется ударить по политикам, олигархам, членам их семей и других лиц, которые прямо или косвенно содействуют «незаконной и коррумпированной деятельности» по указанию Владимира Путина. Отдельной строкой прописан план по составлению доклада о богатстве и активах российского президента.

Сенаторы считают, что принятые после Крыма-2014 санкции не вполне эффективны. Они планируют потребовать у госсекретаря США Майка Помпео отчет, подходит ли Россия под характеристики государства, спонсирующего терроризм. В настоящее время список состоит из Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии. Они подвергаются самым жестоким финансовым ограничениям со стороны США.

Самый действенный сектор экономики России тоже в сфере интересов сенаторов. Закон предусматривает эмбарго на инвестиции в энергопроекты, поддерживаемые на государственном уровне, и запрет гражданам США участвовать в любой деятельности, связанной с нефтедобычей в России. Еще одним пунктом указано усиление ограничений на импорт урана из России.

Осенью пройдут выборы в конгресс, и сенаторы не могут обойти тему возможного вмешательства России в избирательный процесс в США. Акт предполагает секторальные санкции на любых россиян, которые участвуют в «злонамеренной киберактивности».

Министр финансов США Стивен Мнучин призывал разработчиков Акта не трогать суверенный долг России, так как наложенные на него санкции могут повредить и американской экономике. Сенаторы ограничились идеей ввести запрет на операции с новым суверенным долгом. Отток западного капитала из рынка облигаций федерального займа России уже происходит, доля инвесторов-нерезидентов упала до 28 процентов. Большинство выпусков облигаций дешевеет, российские акции падают в цене. По оценке Citigroup, ограничения против нового госдолга России могут привести к ослаблению рубля на пять процентов.