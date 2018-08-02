СМИ: В посольстве США в Москве более 10 лет работал «крот ФСБ»

Американская контрразведка якобы выяснила, что россиянка, проработавшая более 10 лет в посольстве США в Москве, могла быть шпионкой. Об этом со ссылкой на свои источники 2 августа пишет The Guardian.

По информации издания, женщина работала на Секретную службу США, у нее был доступ к интранету и электронной почте ведомства, которое, в частности, охраняет американского президента. Это означает, что сотрудница имела доступ, в том числе, к графикам Дональда Трампа (а ранее — Барака Обамы).

Россиянка якобы попала под подозрение в 2016 году, когда начался скандал, связанный с возможным вмешательством России в выборы США. Однако уволили ее только летом 2017-го. Источник The Guardian в разведке заявил, что пока непонятно, какой ущерб мог нанести «крот ФСБ», а в Секретной службе попытались замять инцидент, просто уволив возможную шпионку.

«Конгресс США сосредоточен на российских хакерах. Однако возможно, что всю информацию, которая нужна была русским, они получили из-за внутренней утечки в Секретной службе», – подытожил источник британского издания.