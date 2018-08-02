Главный инженер General Electric прикидывался романтиком, а оказался шпионом. Фотографии заката помогали ему похищать технологии

Технологии компании General Electric главный инженер из подразделения паровых турбин шифровал как бинарный код и отправлял в Китай. Данные уходили через его электронную почту в виде фотографий рассветов и закатов.

Сяоцин Чжен, сообщает 2 августа «Коммерсантъ», задержан сотрудниками ФБР, ему уже предъявлены обвинения в промышленном шпионаже. Оказалось, что инженер открыл производство в Китае, также со специализацией на паровых турбинах. Он отправлял фотографии с зашифрованной информацией через электронную почту с 2015 года. Предполагается, что у него был доступ почти к 20 тысячам файлов, на его компьютере было найдено 400 из них, готовых к отправке. Из его квартиры изъяли документы и электронные устройства. Инженер регулярно наведывался в Китай на вторую работу.