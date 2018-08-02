Дерипаска отказался принимать условия вывода его компаний из-под санкций США. Ранее он счел «грабительскими» и предложения помощи от России

Основной владелец холдинга Rusal Олег Дерипаска отказался принимать выдвинутые министерством финансов США условия вывода компании из-под санкций, назвав их «бессмысленной кабалой».

Об этом 2 августа сообщает РБК со ссылкой на близкие к бизнесмену источники. Позицию подразделения Минфина, отвечающего за применение санкций (OFAC), близкие к переговорам собеседники издания назвали не конструктивной, а выдвинутые условия – невыполнимыми и «откровенно кабальными». Переговоры, опасаются представители Дерипаски, могут зайти в тупик.

План вывода активов олигарха из-под санкций получил название по фамилии нового председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера. По нему миллиардер должен отказаться от части своей доли в En+, снизив ее с 70 до менее чем 50%. Он также должен выйти из состава совета директоров Rusal и En+.

Помогать олигарху сохранить состояние пытаются и в России. Так, Минпромторг предложил на законодательном уровне обязать автопроизводителей использовать отечественные металлы, в том числе алюминий, для производства кабин и рам.

Ранее Дерипаска отказался от помощи государства в виде кредитов Промсвязьбанка, посчитав выдвинутые условия «грабительскими».