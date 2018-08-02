Певца Агаларова хотят допросить в США по делу о вмешательстве в выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование возможного вмешательства России в выборы в США, хочет допросить певца Эмина Агаларова. Об этом адвокат поп-звезды Скотт Балбер рассказал 2 августа NBC News.

По словам Балбера, Мюллера интересуют подробности встречи в Trump Tower 9 июня 2016 года. Агаларов принимал участие в организации встречи между сыном Дональда Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую в США считают «близкой к Кремлю». Встреча проходила в разгар предвыборной кампании Трампа.

Давая показания в Конгрессе, Весельницкая позже рассказывала: «Мы встречались не в безопасном месте по примеру кино про Джеймса Бонда, а в башне Трампа в Нью-Йорке. У нас прошла очень простая и короткая беседа, и она не касалась кампании Трампа».

Другие свидетели, впрочем, уверяли, что Весельницкая якобы предлагала информацию о незаконном финансировании национального комитета Демпартии США, однако не заинтересовала Трампа-младшего. Адвоката в прессе также называли «информатором Генпрокуратуры», та же уверяла, что вела свое собственное расследование дел, связанных с Уильямом Браудером и фондом Hermitage Capital.

Отметим, в СМИ также писали о том, что к встрече Трампа-младшего и Весельницкой имел отношение и отец певца — российский и азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов.