«Россия продолжает проводить злонамеренные операции влияния». Директор ФБР обвинил Россию в подрывных действиях против США

Директор ФБР Кристофер Рэй рассказал, что Россия постоянно пытается вести подрывную работу против США — не только во время выборов. Как пишут «Ведомости», об этом Рэй заявил 2 августа во время брифинга в Белом доме.

«Как я постоянно подчеркиваю, Россия пыталась вмешаться в последние выборы и продолжает проводить злонамеренные операции влияния по сей день. Следует четко понимать: это не просто угроза электоральному циклу. Наши противники ведут постоянную настойчивую подрывную работу, вне зависимости от того, сезон выборов сейчас или нет», – сказал директор ФБР.

Он уточнил, что Россия усиливает раздор в американском обществе. Рэя поддержал директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Он заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, намеченные на ноябрь 2018-го. Правда, «это не столь активная кампания, которая, согласно нашим оценкам, была с выборами 2016 года», – уточнил Коутс.

Напомним, сегодня группа сенаторов как от Демократической, так и от Республиканской партии предложили усилить санкции против России. Обосновали они это именно возможным вмешательством в выборы в Конгресс.