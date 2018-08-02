ОБСЕ: За месяц режим прекращения огня на Донбассе нарушили 15 тысяч раз. С начала года убиты 160 человек

Более 160 человек пострадали или были убиты на территориях Луганской и Донецкой народных республик в столкновениях между ополченцами и украинской армией за 2018 год.

Об этом 2 августа сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, его цитирует РБК со ссылкой на «Интерфакс». Только за июль миссия зафиксировала 15 тысяч случаев, когда введённый в начале того же месяца бессрочный режим прекращения огня был нарушен. Хуг объяснил эту цифру тем, что позиции противников находятся близко друг к другу и с обеих сторон есть тяжёлое вооружение, которое «давным давно должно быть отведено».

После встречи российского и американского президентов в Хельсинки в СМИ обсуждалось якобы имевшее место быть предложение провести в Донбассе референдум. Позже США отказались поддержать эту идею.