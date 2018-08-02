Сестры, подозреваемые в убийстве отца, арестованы. Поддержать их в суд пришли подруги

Останкинский районный суд 2 августа арестовал на 2 месяца 18-летнюю Ангелину Хачатурян и 19-летнюю Кристину Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Ранее такое же решение было принято по поводу их младшей сестры — 17-летней Марии Хачатурян.

Как передает Znak.com, избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме. Согласно решению судьи Татьяны Соколовой, девушки пробудут в заключении минимум до 28 сентября. В суд пришли около десяти подруг сестер Хачатурян, чтобы поддержать их. Также была и их мать, которая отказалась от комментариев.

Тело 57-летнего мужчины было найдено в квартире на Алтуфьевском шоссе в минувшую пятницу, 27 июля. Девушки несколько раз воткнули в него нож, жестокость объяснили моральными и физическими страданиями, которые регулярно причинял им отец. В СМИ появлялась информация о том, что Михаил Хачатурян якобы был связан с торговлей наркотиками, а дома у него хранился целый арсенал оружия.