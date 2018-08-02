«Это люди с большим интеллектом, опытом, потенциалом». Во ФСИН объяснили, почему Белых, Реймер и Улюкаев работают библиотекарями

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал, почему бывший губернатор Кировской области Никита Белых, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев и бывший глава ФСИН Александр Реймер работают в колониях библиотекарями.

Как сообщил Максименко 2 августа Russia Today, все трое осужденных экс-чиновников «люди с большим интеллектом, опытом, потенциалом», которые ранее работали на «больших государственных должностях». Кроме того, замглавы ФСИН напомнил, что Улюкаев уже достиг пенсионного возраста (ему 62 года), а у Белых — серьезные проблемы со здоровьем (скорую ему вызывали прямо в суд).

Ранее стало известно, что Алексей Улюкаев, Никита Белых и Александр Реймер работают именно библиотекарями в своих колониях.

Напомним, Улюкаева признали виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере от главы «Роснефти» Игоря Сечин, в декабре 2017-го экс-министра приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Вины бывший чиновник не признал.

Никиту Белых также признали виновным в получении взяток, его приговорили к 8 годам колонии строгого режима в феврале 2018-го.

Бывшего главу ФСИН Александра Реймера признали виновным по делу о мошенничестве с закупкой электронных браслетов для ведомства. В 2017 году он также получил восемь лет колонии.