У Ладожского вокзала загорелась «Калина». От нее ничего не осталось

Пожарные тушили «Ладу Калина» у Ладожского вокзала. За несколько минут машину уничтожило огнем полностью.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, серебристая «Калина» загорелась вечером 2 августа напротив торгового комплекса «Невский каскад». Водитель оставил автомобиль на остановке общественного транспорта и сам не пострадал.

Салон вазовского творения мгновенно охватило пламенем, расплавленный пластик обильно стекал по корпусу, огонь пожирал и металлические двери тоже.

В ГУ МЧС Петербурга уточнили, что заявка о горящей по всей площади машине поступила в 21.44, через десять минут пожар был ликвидирован. «Пострадавших нет», – добавили в ведомстве.

Очевидцы делятся впечатлениями в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Многие отмечают быструю реакцию спасателей: «Службы приехали оперативно». Им отвечают: «А зачем «Калине» службы? Ей место в аду». Диспут плавно перешел в область обсуждения достоинств отечественного автомобилестроения.