«Питерлэнд» опасен для жизни, но только после чемпионата мира. Аквапарку припомнили грехи прошлого

Приморский суд на три месяца закрыл «Питерлэнд». МЧС после трагедии в «Зимней вишне» стряхнуло пыль со старых нарушений и предъявило их повторно. Энергичность пожарного инспектора Курицына обходится комплексу в 5 млн рублей в день.

Георгий Поляков/Интерпресс

Утром 2 августа на Приморский проспект приехали вооруженные приставы с постановлением суда о трехмесячной приостановке деятельности торгового центра «Питерлэнд» и аквапарка. Это крупнейшая реализация петербургского МЧС по следам «Зимней вишни».

Решение о закрытии «Питерлэнда» приняла судья Приморского суда Лариса Васильева. Вынесено оно 18 июля, через три дня после финала чемпионата мира по футболу. Опиралась судья на протокол об административном правонарушении, составленный старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района Денисом Курицыным еще 4 мая.

Любопытно, что весь месяц, пока в Петербурге шел чемпионат мира по футболу, комплекс (ближайший к новому стадиону) оккупировали приезжие болельщики. Более того, именно в опасном, по версии инспектора, объекте с начала мая располагался официальный центр по выдаче «паспортов» Fan-ID, а в июне открылся одобренный FIFA магазин товаров с символикой чемпионата.

Инспектора можно считать экспертом по «Питерлэнду». В апреле 2017-го при внеплановой проверке он нашел десятки нарушений и выдал предписание устранить их в течение года, до 1 апреля 2018-го. Собственник ТРК – компания «Стремберг» – выплатила штраф 70 тысяч рублей и начала устранять.

В марте 2018 года случилась «Зимняя вишня» с 60 погибшими. МЧС объявило тотальный смотр торгово-развлекательных центров. Курицын снова пришел в «Питерлэнд». Результатом стало еще одно предписание, в продолжение прошлогоднего – устранить оставшиеся недочеты до 1 апреля 2019-го.

«Мы вместе посидели за столом и расстались на дружественной ноте», – вспоминает владелец «Стремберга» Александр Кожин.

Не так прост оказался Денис Курицын. Той же рукой, давшей отстрочку «Питерлэнду», он составил протокол по статье 19.5, часть 14, КоАП за повторное неисполнение предписания Госпожнадзора и обратился в Приморский суд с настойчивой просьбой закрыть ТРК на три месяца. В отличие от прошлого года, он был неумолим.

«Ряд нарушений, касаемых, в том числе, лестничных клеток, невозможно устранить при ежедневном использовании помещений, нужно проводить ремонтные работы с последующим тестированием и проверкой. В связи с чем прошу назначить наказание в виде приостановления деятельности», – цитирует суд инспектора.

Курицын в этот раз настаивал, что «Питерлэнд» опасен для жизни и здоровья посетителей, хотя новых нарушений не нашел, все решение суда выстроено на результатах проверки 2017 года.

Судья Лариса Васильева представителей «Стремберга» не выслушала. В деле есть отметка, что телеграмма о дате заседания не была вручена руководителю организации почтовым работником. «Закрыто. Извещение оставлено в двери организации», – рапортовал он.

Офис «Стремберга» находится в «Питерлэнде», часы работы комплекса – с 10 до 22.

По словам Александра Кожина, о приостановке деятельности он узнал от того же Курицына на следующий день после вынесенного решения.

«Мы хотели его обжаловать, но судья Васильева сразу ушла в отпуск, – говорит Кожин. – Пришлось обращаться напрямую в Санкт-Петербургский горсуд. К апелляционной жалобе мы приложили 107-страничный отчет об устранении нарушений пожарной безопасности».

По словам предпринимателя, день простоя обойдется «Питерлэнду» в сумму около пяти миллионов рублей, а порядка ста арендаторов свои претензии обратят к комплексу, а не к МЧС. Жалобу «Стремберга» рассмотрят 9 августа.

Денис Курицын отказался объяснить «Фонтанке», почему в 2017 году он не считал нужным закрывать комплекс на ремонтные работы, а в этом – настоял.

После пожара в «Зимней вишне», за которую арестованы в том числе сотрудники МЧС, начался тотальный смотр торгово-развлекательных комплексов. Проверка проводилась в стране с 28 марта по 25 июля, зафиксированы 280 тысяч нарушений.

Для такой плодовитости нужно было выявлять 2300 нарушений в день, включая выходные. И если в 2016 году директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Кададов проповедовал принцип «Меньше проверок – больше безопасность», то теперь взят курс на расширение бюрократии. МЧС выступило с инициативой внесудебного закрытия комплексов, а первый замминистра Александр Чуприян анонсировал увеличение штатной численности инспекторов Госпожнадзора.

«Сейчас их насчитывается около 10 тысяч, в то время как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН», – цитировал его ведомственный портал «МЧС Медиа» в начале июня 2018 года.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»