Водоканал просит полицию найти пропавшие в Кронштадте сортиры

Восемь стационарных туалетов не вернулись в расположение петербургского Водоканала после Дня Военно-морского флота, который отмечали в городе на Неве в минувшее воскресенье. Руководство предприятия обратилось за помощью в полицию.

О том, что заявление о пропаже биотуалетов подано в правоохранительные органы, в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердили 2 августа. Стоимость утраченного в бухгалтерии оценили примерно в 130 тысяч рублей.

29 июля, по заказу петербургских властей, в местах массового скопления гостей военно-морского праздника были установлены 163 дополнительные биокабины. В том числе, и на второй площадке Главного парада ВМФ – в Кронштадте. Из общей сотни кронштадтского усиления 26 туалетов завезли на портовую территорию Усть-Рогатки, где на Южной стенке зрители наблюдали прохождение кораблей.

Усть-Рогатка – ограниченная забором и охраняемая силами Ленинградской военно-морской базы территория. В то воскресенье гражданских пускали на парад только по приглашениям и журналистским аккредитациям. Когда праздник завершился, и сотрудники Водоканала приехали забирать туалеты, то обнаружили, что восемь единиц не хватает.

В ответ на ассенизаторские претензии военные предъявили матроса срочной службы, который сообщил, что стоял в оцеплении и «вот этими самыми глазами видел», как сильный ветер повалил с причальной стенки восемь наполненных кабинок, одна за другой те были унесены течением в Финский залив.

Сопоставив показания матроса и собственные воспоминания о солнечном, безветренном дне, работники Водоканала обратились в полицию. Минимальный ущерб, при котором возбуждается уголовное дело о краже, составляет 1000 рублей, более 25 тысяч квалифицируется как значительный размер.