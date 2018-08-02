Капитализация Apple впервые достигла $ 1 трлн

Капитализация Apple впервые достигла $ 1 трлн, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По состоянию на 18:41 по московскому времени стоимость акций компании увеличилась на 2,63% и составила $ 206,79 за бумагу. Капитализация компании составила $ 1,01 трлн.

Американская компания стала второй в мире, чья стоимость акций превысила этот показатель. В 2007 году отметку в $ 1 трлн преодолела китайская нефтегазовая компания PetroChina. Однако, как отмечает Bloomberg, большая часть ее акций в обращении принадлежала китайскому правительству и не торговалась свободно на Шанхайской фондовой бирже. Впоследствии показатель обвалился до $ 200 млрд.