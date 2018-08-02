«Фонтанка» за 60 секунд — 2 августа

Не синева, а головорезы. Наша открытка ко Дню десантника.

Кто много ябедничает на ТСЖ, тот останется без ванны. В культурных домах все строго — и при этом, как ни поразительно, в рамках закона.

Реабилитационный центр для блокадников построят на немецком чувстве вины. Главное — не затягивать.

Директор Русского музея пообещал журналистам, что начнет стрелять, если не получит денег на переезд учреждения. Спойлер: не начнет, у него разрешения на оружие нет.

«Питерлэнд», конечно, аквапарк, но наличие воды еще не гарантирует пожарной безопасности. ТРК закрыли без шума, но с автоматчиками.

На теплоходе с романтическим названием «Лунная соната» массовое отравление. Пассажиров продолжают кормить холодным.

Не успели на Авиаконструкторов порадоваться будущей станции метро «Шуваловский проспект», а Смольный ее уже отодвинул.

Винни-Пух уже не тот. Дисней показал, что бывает, когда взрослые дяди начинают разговаривать с игрушками. А мы-то думали, нет ничего страшнее плюшевого медведя с причиндалами из «Третий лишний».