Дворовый кот задержан в Тульской области за сбыт наркотиков. Сыграть на инстинктах не получилось

Отбывший свое заключенный забрал из колонии кота, планируя использовать животное как курьера. Ночью у забора исправительного заведения под Тулой задержали троих, но незаконное нашли только у четвероногого.

Попытка вписать в биографию хвостатого наркотическую статью произошла 27 июля, но пресс-служба управления ФСИН по Тульской области сообщила об этом только в четверг, 2 августа. Синтетически созданный стимулятор центральной нервной системы и вещество растительного происхождения пакетик были упакованы в ошейник. Весы показали, что изъято примерно 7,5 граммов наркотиков.

Вместе с котом задержали недавно освободившегося из Новомосковской колонии, а также его подругу. В квартире мужчины нашли еще 30 грамм запрещенных веществ.

Неудавшийся наркокурьер изолирован от внешнего мира в связи с особым статусом — он стал вещественным доказательством по уголовному делу и находится в питомнике для животных.

В пресс-службе регионального управления ФСИН оценили нестандартный ход мыслей подозреваемых и вспомнили похожую историю, когда в преступную деятельность вовлекли голубей.