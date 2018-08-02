Суд в Москве арестовал младшую из сестер, подозреваемую в убийстве отца

Несовершеннолетнюю подозреваемую в убийстве отца девушку Останкинский суд Москвы арестовал на два месяца. Ее сестры ждут решения.

Об этом 2 августа сообщает «Эхо Москвы». Младшая из трех сестер, которые были задержаны в своей квартире после убийства отца, пробудет в СИЗО до 28 сентября. Защитник подозреваемых отметил, что будет проведена психиатрическая экспертиза состояния здоровья всех троих девушек. Старшим сестрам, 18 и 19 лет, мера пресечения еще не избрана, все три заседания проходят в закрытом режиме.

Тело 57-летнего мужчины было найдено в квартире на Алтуфьевском шоссе в минувшую пятницу, 27 июля. Девушки несколько раз воткнули в него нож, жестокость объяснили моральными страданиями, которые регулярно причинял им отец.