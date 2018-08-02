Из Смольного уволился самый богатый чиновник

Комитет по внешним связям остался без начальника отдела закупок. Заявление пришлось написать Павлу Шашину, по итогам 2017 года возглавившему рейтинг самых богатых чиновников Смольного.

Как стало известно «Фонтанке», в июле из комитета по внешним связям уволился начальник отдела закупок Павел Шашин. В ведомстве подтвердили данную информацию, отметив, что заявление было написано по собственному желанию, и подчеркнули, что карьера Шашина никак не связана с его декларацией. Меж тем собеседники «Фонтанки» в Смольном уверены, что именно ее содержание и стало причиной того, что Шашина «попросили» уйти, дабы избежать возможных проверок.

Отметим, что по итогам 2017 года Шашин отчитался о 120,6 миллиона дохода. Годом ранее он указал сумму почти в 100 раз меньше – 1,2 млн рублей. В 2011 и 2013 годах доход служащего не превышал 1 млн рублей. Из-за чего произошел такой скачок в доходах госслужашего, в руководстве комитета по внешним связям сообщить не смогли, однако отметили, что получили объяснительную от чиновника и не имеют вопросов.

Стоит отметить, что финансово помочь бывшему начальнику отдела закупок могли его близкие. Отец Павла Анатолий Шашин – успешный бизнесмен, с 1989 года он возглавляет компанию-оператора магазинов беспошлинной торговли в аэропорту Пулково «Ленрианта». Кроме того, Анатолий Шашин легко мог помочь, например, советом и коллегам сына по комитету по внешним связям, помимо торговли в аэропорту старший Шашин носит звание почетного консула Ирландии.