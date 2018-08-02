«Северный поток-2» обойдется без Дании

Оператор проекта «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — разработал альтернативный маршрут газопровода, для которого не потребуется разрешение Дании.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости и члена совета директоров австрийской компании OMV Манфреда Лейтнера.

При этом реализация альтернативного маршрута не приведет к удорожанию проекта, так как его стоимость изначально учитывала непредвиденные обстоятельства. «Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта, — она составляет 9,5 миллиарда евро», — пояснил Лейтнер.

Разрешение на строительство трубопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается последней и единственной страной, которая еще не сделала этого.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.