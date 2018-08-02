Немцы извинятся перед блокадниками деньгами и реабилитационным центром

Германия, выплатившая жертвам нацизма с 1956 года более 70 млрд евро, решила оказать помощь блокадникам. В Смольном начались переговоры — стоит вопрос о доле участия немецких предприятий, на которых в годы войны работали пленные, в строительстве.

Алексей Согрин/Интерпресс

Реабилитационный центр для Госпиталя ветеранов войн, который не могут начать строить с 2015 года из-за отсутствия средств в бюджете, – по данным «Фонтанки», именно этот объект сейчас рассматривается как основной, где немецкие деньги смогут принести пользу.

План построить реабилитационный центр для Госпиталя ветеранов войн в условиях дефицита бюджетных средств уже кажется таким безнадежным, что в 2017 году госпиталь решили объединить с городскими больницами № 23 и № 46. Как утверждалось при обсуждении этой идеи в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, это позволило бы сэкономить на строительстве центра миллиард рублей, которого и так нет.

Как стало известно «Фонтанке», проблема может разрешиться уже в обозримом будущем. В Смольном идут переговоры с участием генконсульства ФРГ о новой программе финансовой помощи блокадникам со стороны Германии. Программа будет состоять из двух частей: единовременной денежной выплаты жителям блокадного Ленинграда и участия в строительстве реабилитационного центра. В настоящее время дипломаты получили от комитета по социальной политике сведения о численности потенциальных получателей единовременного пособия. Обсуждается объем участия ФРГ в строительстве центра, возможно, речь будет идти о частичном финансировании проекта.

Намерения Германии «Фонтанке» подтвердил глава комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков. Однако конкретики пока мало — идет начальная стадия переговоров. Помощь жителям блокадного Ленинграда обсуждалась пока только на уровне министерств иностранных дел Германии и России.

«Немецкая сторона системно извиняется перед нашими блокадниками и участниками войны за то, что им пришлось пережить, – говорит Александр Ржаненков. – Уже были выплаты малолетним узникам концлагерей, но блокадники таких выплат раньше не получали. Средства поступят не из государственных источников, фонд, производящий выплаты, финансируют предприятия, на которых в годы Второй мировой войны работали пленные. Кроме того, у германской стороны есть намерение софинансировать в нашем городе медучреждение, которое предоставляет услуги блокадникам и ветеранам. А именно – создание реабилитационного центра».

Также в рамках программы помощи планируется развивать молодежный обмен. В Германии заинтересованы, чтобы молодежь в Германии знала о блокаде Ленинграда. В целях просвещения в Петербурге может быть создан еще один специальный центр. «Это будет не музей, а место встреч и общения, – говорит Александр Ржаненков. – Предполагаются визиты немецкой молодежи в Петербург».

Что касается выплат пособия — возможно, деньги получат не все блокадники, а только те, у кого есть еврейские корни. «Это их право, – отмечает глава комитета. – Обсуждаются различные варианты, в том числе этот. Абсолютно точно известно одно — выплата будет разовая».

В настоящее время, по данным комитета по социальной политике, в живых осталось 85 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Из них около 10 тысяч награждены медалью за оборону Ленинграда и приравниваются к участникам войны. Ежегодно уходят из жизни порядка 20 тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Практика выплаты Германией денежных пособий жертвам нацизма существует с 1956 года. В общей сложности выплачено уже более 70 миллиардов евро. В 2010 году в Германии создали фонд «Память, ответственность и будущее», который финансировался как из бюджета страны, так и за счет пожертвований крупных предприятий и банков. Жертвам нацизма в России денежные средства перечислялись через российский Фонд взаимопонимания и примирения. В 2015 году бундестаг решил выплатить по 2,5 тысячи евро в качестве «символического денежного пособия» бывшим советским военнослужащим, находившимся в немецком плену в годы Второй мировой войны.

История с реабилитационным центром для Госпиталя ветеранов войн тянется с 2015 года, когда правительство Петербурга торжественно заложило первый камень будущего здания. На этом строительство остановилось. Средств на реализацию этой задумки в бюджете нет. В конце концов было найдено другое решение — присоединить к Госпиталю ветеранов войн больницу № 46 Святой Евгении (для блокадников) и Городскую больницу № 23.

В генеральном консульстве ФРГ в Петербурге «Фонтанке» подтвердили, что переговоры начаты, однако на этом этапе давать какие-либо комментарии не спешат. Сроки и сумму помощи никто называть не берется. Однако все понимают, что, учитывая возраст блокадников, затягивать процесс нельзя.

«Вопрос сроков, конечно, обсуждается, – говорит Ржаненков. – В текущем году этого не будет. Но германская сторона готова начать финансирование уже в следующем году».

Точная стоимость реабилитационного центра пока не определена, но порядок сумм можно определить исходя из закона о бюджете Петербурга на 2018 год. Там стоимость строительства похожих по назначению объектов, рассчитанных на 200 – 300 коек, колеблется от 2 до 3 млрд рублей.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»