Иванка Трамп ответила на вопросы о своей роли в «российском деле» четырьмя «нет»
Дочь и советника американского президента Иванку Трамп во время интервью телеканалу C-SPAN развеселили вопросы про ее участие в «российском деле».
Запись разговора 2 августа опубликована на сайте телеканала. Под конец встречи, посвященной вопросам карьеры и лидерства, ведущий Майк Аллен поинтересовался у Иванки, разговаривала ли она со спецпрокурором Робертом Мюллером и знала ли о встрече в Trump Tower в 2016 году заранее. Ответ был лаконичным. «Нет и нет, – сказала дочь президента США, – я видела моего мужа и брата, но нет». На вопрос о том, разговаривала ли она с кем-то из россиян, Иванка также ответила отрицательно и рассмеялась.
Ранее сообщалось, что Мюллер был осведомлен о встрече Иванки Трамп с российским адвокатом Натальей Весельницкой, предполагалось, что они столкнулись в лифте. Судебный комитет сената США публиковал документы, в которых говорилось о цели встречи с россиянами в небоскребе Трампа — помешать предвыборной кампании Хилари Клинтон.
Справка:
15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. Ранее, 16 февраля, американский Минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.