Иванка Трамп ответила на вопросы о своей роли в «российском деле» четырьмя «нет»

Дочь и советника американского президента Иванку Трамп во время интервью телеканалу C-SPAN развеселили вопросы про ее участие в «российском деле».

Запись разговора 2 августа опубликована на сайте телеканала. Под конец встречи, посвященной вопросам карьеры и лидерства, ведущий Майк Аллен поинтересовался у Иванки, разговаривала ли она со спецпрокурором Робертом Мюллером и знала ли о встрече в Trump Tower в 2016 году заранее. Ответ был лаконичным. «Нет и нет, – сказала дочь президента США, – я видела моего мужа и брата, но нет». На вопрос о том, разговаривала ли она с кем-то из россиян, Иванка также ответила отрицательно и рассмеялась.

Ранее сообщалось, что Мюллер был осведомлен о встрече Иванки Трамп с российским адвокатом Натальей Весельницкой, предполагалось, что они столкнулись в лифте. Судебный комитет сената США публиковал документы, в которых говорилось о цели встречи с россиянами в небоскребе Трампа — помешать предвыборной кампании Хилари Клинтон.