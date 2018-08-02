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Авто
02.08.2018 18:35
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Мотоцикл «Кортеж» – очень тяжёлый фантастический на вид «Иж»

Отечественный тяжелый мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в открытую продажу под брендом «Иж», которым владеет концерн «Калашников». Об этом ТАСС заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщает 2 августа Autonews.

Мотоцикл разработан для сопровождения высших чиновников и иностранных гостей, но недавно было решено сделать и его «гражданскую» версию для свободной продажи в России и за рубежом. На данный момент машина проходит испытания, закончить которые планируется в следующем году, и только после этого она может появиться на рынке.

О технических характеристиках новинки известно немного. Считается, что на мотоцикле будет устанавливаться оппозитный двигатель «иностранного производства» мощностью 150 лошадиный сил, что позволит «Кортежу» разгоняться до 250 километров в час. Такие двигатели для мотоциклов выпускает только одна компания в мире, и эта компания — немецкая BMW. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что на «Кортеже» будет стоять именно немецкий двигатель.

При этом утверждалось, что разгоняться до сотни он будет за 3,5 секунды. Это выглядит сомнительным, поскольку заявленный вес «тяжелого» мотоцикла – 510 кг, больше практически всех выпускаемых в мире мотоциклов подобного класса, за исключением, пожалуй, супертяжелых американских монстров Boss Hoss.

Внешне мотоцикл напоминает транспорт из фантастических фильмов, например байк судьи Дредда. Необычный вид его отметил и Владимир Путин, когда в ноябре прошлого года принимал опытный образец.

Видео: YouTube/Carakoom

Справка:

В рамках проекта «Кортеж» на основе ЕМП (единая модульная платформа) создается линейка отечественных автомобилей представительского класса, которые выйдут на рынок под брендом Aurus (от лат. aurum – «золото» и Russia – «Россия»). Модели Aurus будут носить имена кремлевских башен: Senat – для седана и лимузина, Arsenal – для минивэна, Commandant – для внедорожника.

Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе 2018 года. Приём коммерческих заказов стартует к началу осени, серийное производство – к концу года. Автомобили будут стоить не менее 10 миллионов рублей. В 2019 году должен пойти в серию мотоцикл проекта «Кортеж».

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