«Зенит» заплатит 20 тысяч рублей штрафа за своих болельщиков. «Спартак» – 130 тысяч

Пять клубов были оштрафованы по итогам 1-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. В их числе петербургский «Зенит». Как сообщает 2 августа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, общая сумма штрафов составила 175 тысяч рублей.

«Енисей» – «Зенит» (0:2). Петербургскому клубу придется выплатить 20 тысяч рублей за бросание болельщиками посторонних предметов на беговые дорожки.

«Спартак» – «Оренбург» (1:0). «Спартак» был оштрафован в общей сложности на 130 тысяч рублей: 60 тысяч рублей – за использование болельщиками пиротехнических средств, 50 тысяч – за несогласованный баннер болельщиков, и еще 20 тысяч – за выход главного тренера Массимо Карреры на поле. Еще 10 тысяч рублей заплатит лично Каррера за выход за пределы технической зоны.

«Ростов» – «Ахмат» (1:0). «Ахмат» оштрафован на 10 тысяч рублей за отсутствие клубных руководителей по безопасности и по работе с болельщиками на предматчевом совещании. Еще на 10 тысяч оштрафован лично главный тренер чеченской команды Игорь Ледяхов за выход за пределы технической зоны.

«Арсенал» – «Динамо» (0:0). «Динамо» будет наказано на 85 тысяч рублей: 50 тысяч – за использование фанатами пиротехнических средств, 25 тысяч – за сидение трех московских болельщиков на ограждении периметра футбольного поля, и еще 10 тысяч – за скандирование зрителями ненормативной лексики. Кроме того, полузащитник «Динамо» Абдул Тетте дисквалифицирован на два матча за грубый фол на игроке «Арсенала» Горане Чаушичу.

Матч «Урал» – «Анжи» (0:1). «Анжи» выплатит 10 тысяч рублей за отсутствие на предматчевом совещании руководителя по работе с болельщиками.

В прошлом сезоне клубы чемпионата России заплатили штрафов на общую сумму 15 млн рублей. Рекордсменом стал московский «Спартак» – 4,8 млн рублей. «Зенит» выплатил 2,8 млн рублей.