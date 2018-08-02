Координатора движения “Весна” оштрафовали на 20 тысяч за пост с призывом на митинг “Он вам не царь”

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал федерального координатора движения «Весна» Богдана Литвина на 20 тысяч рублей за пост во «ВКонтакте» и Twitter. Как посчитала судья, в результате призывов Литвина более 1000 человек несанкционированно вышли на Невский проспект к Дворцовой площади 5 мая.

Отметим, что протокол об административном правонарушении в отношении Литвина составили в конце июля, спустя почти 3 месяца после акции. 2 августа Октябрьский районный суд Петербурга признал его вину по статье 20.2 1, часть 1 (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Как сказано в протоколе административного правонарушения, Богдан Литвин 3 мая разместил на страницах в Twitter и "ВКонтакте" призывы участвовать в несанкционированном митинге, в качестве организатора которого он изначально обращался в комитет по законности и правопорядку за согласованиями. При этом в постах не было указано ни время, ни место. В протоколе также говорится, что "на призывы гражданина Литвина откликнулись более 1000 человек". Ранее ГУ МВД по Петербургу насчитало на митинге 5 мая сторонников Алексея Навального 2 тысячи человек.