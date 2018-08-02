Америка готовит новые санкции против России. За выборы в конгресс

Нынешнее санкционное давление остается недостаточным и никак не мешает России вмешиваться в американские выборы и в будущем, считает группа сенаторов, предложивших ввести новые ограничительные меры в отношении РФ и её граждан. Народные американские избранники считают, что теперь Россия вмешивается в выборную кампанию конгресса США. Они пройдут осенью.

«Этот законопроект является следующим шагом в ужесточении давления на Кремль <...> для того, чтобы Путин наконец понял, что США больше не будут терпеть его поведение», – цитирует 2 августа одного из авторов проекта, республиканца Линдси Грэма, агентство Reuters.

Законопроект предусматривает ограничения на операции с российским суверенным долгом, а также новые запреты против энергетического сектора и удар по импорту российского урана. Отдельно прописаны новые санкции в отношении российских политических деятелей и олигархов.