Водоканал потратит почти 200 млн на ремонт фонтанов на Московской площади

Фонтаны на Московской площади, возле памятника Ленину, вскоре пойдут на капремонт. Водоканал Петербурга 31 июля разместил сообщение об электронном аукционе на проведение работ. Заявки подаются до 17 августа, дата проведения аукциона — 27 августа. Начальная максимальная цена контракта — более 191 млн рублей.

Фонтанный комплекс состоит из 11 фонтанов, двух подземных камер управления и двух подземных технических помещений; петербуржцам особенно полюбились светомузыкальные фонтанные шоу. Подрядчик должен будет отремонтировать чаши фонтанов и усилить их основания, отремонтировать подземные камеры, устроить основания для укладки гранитных плит покрытия и брусчатки, обновить подпорные стенки, скамейки и элементы благоустройства на площади, восстановить покрытие из гранитных плит, дождеприемные лотки, наружную и внутреннюю гидроизоляцию.

Работы завершатся к концу ноября 2019 года.