Дорожники на КАД сменят направление пробки перед вантовым мостом

Дорожный ремонт на Большом Обуховском (вантовом) мосту на КАД перейдёт с внешнего на внутреннее кольцо. С начала следующей недели пробки там будут стоять на участке от Мурманского шоссе в сторону проспекта Обуховской Обороны.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 5 по 12 августа на мосту закроют третью и четвёртую полосы на внутреннем кольце. На первой и второй будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

АО «ВАД» будет устранять там колейность. Водителей предупредят временные дорожные знаки, световая сигнализация и табло.

С 31 июля аналогичные работы на внешнем кольце сопровождаются заторами в течение всего рабочего дня. Второе узкое место – северный участок, который сужен ради будущего расширения. Вчера пробка там превысила 17 километров.

Также с 5 августа, напомним, на внутреннем кольце между проспектами Энгельса и Культуры по той же причине закроют одну полосу.