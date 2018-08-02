Четыре американских города подали в суд на Трампа за его реформы

Балтимор, Чикаго, Колумбус и Цинциннати требуют привлечь к ответственности нынешнего президента США за то, что он якобы саботирует функционирование системы медицинского страхования.

Федеральный суд штата Мэриленд принял совместное заявление четырех городов, настаивающих, что саботирование Дональдом Трампом системы медстрахования ObamaCare является антиконституционным. В частности, администрация президента отказывается защищать и обеспечивать льготы, предоставляемые американцам после реформы его предшественника. Об этом 2 августа сообщает The Hill.

Ранее система ObamaCare обязала граждан покупать медстраховки и повысила налоги, при этом расширив медицинскую помощь малоимущим. Республиканцы, к котором относится и Дональд Трамп, считают, что положения, предложенные демократом Обамой, снизили конкуренцию и повысили налоги.