Петербургские реки и каналы захватит карнавал — сначала сёрферский, а потом теплоходный

12 августа в городе пройдет под девизом "В Питере - плыть!". Сразу два ярких карнавала пройдут в акваториях рек и каналов центральной части города.

Светлана Холявчук/Интерпересс

С 8 утра до 13.00 акватории Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова захватит яркий фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». Колонна стартует от Павильона Росси. Несколько сотен любителей сапсёрфа в карнавальных костюмах пройдут 8 километров под 14 мостами в центре Петербурга.

Стать супергероем с веслом (а именно такова тема фестиваля в этом году) может любой желающий. Участие бесплатное, нужно только успеть зарегистрироваться на сайте мероприятия или по этой ссылке до 10 августа. А дальше – только ваша фантазия, которую будут оценивать зрители и гости фестиваля, чтобы наши партнеры смогли наградить самых креативных ценными призами за лучший костюм и украшение доски.

Здесь вы найдете подробную инструкцию, тайминг и маршрут карнавала «Фонтанка-SUP – 2018».

С 13.00 акваторию займет Санкт-Петербургский речной карнавал, который уже в третий раз проходит в рамках Морской ассамблеи. По рекам и каналам в центре города пойдут украшенные теплоходы и речные трамвайчики, каждый из которых представит район города. Старт также от Павильона Росси.

Восемнадцать фантазийных платформ, символизирующих особенности того или иного района, будут соревноваться в креативности. Победителя выберет жюри, состоящее из ведущих деятелей культуры, спорта и туризма Санкт-Петербурга.

Лучшие виды будут открываться с набережных реки Мойки между Михайловским садом и Марсовым полем. Кроме парада на воде, зрителей ждут уличные гулянья с концертом и выставкой речных круизов, стартующих в Санкт-Петербурге.

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

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Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Стратегический партнер – Группа «Эталон»

Капитальный партнер – Холдинг «Городские Инновационные Технологии»

Официальный страховой партнер – АО СК "ГАЙДЕ"

Партнер – компания PAROC

Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open

Информационную поддержку оказывают:

Генеральный информационный партнер – Кудаго

Генеральный информационный партнер радио – спорт фм

Официальный online-партнер – Горбилет и Блог Фиеста